У Кіровограді згорів ринок

08:55, 19 травня 2014
Суспільство
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У Кіровограді сьогодні вночі згорів ринок.

В Кировограде произошел большой пожар / mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 19 травня, о 02.20 по вул. 50 років Жовтня, 23А, на території Колгоспного ринку підприємства “Кооперативний ринок” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено торгівельні місця з товаром побутового вжитку на загальній площі 300 м2. 

Жертв та постраждалих немає. 

О 04.54 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється.

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