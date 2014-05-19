У Кіровограді згорів ринок
08:55, 19 травня 2014Суспільство
0 0
У Кіровограді сьогодні вночі згорів ринок.
У Кіровограді сталася велика пожежа / mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 19 травня, о 02.20 по вул. 50 років Жовтня, 23А, на території Колгоспного ринку підприємства “Кооперативний ринок” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено торгівельні місця з товаром побутового вжитку на загальній площі 300 м2.
Жертв та постраждалих немає.
О 04.54 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter