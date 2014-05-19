Сьогодні на Каннському кінофестивалі покажуть фільм про Небесну сотню

Сьогодні, 19 травня, на Каннському кінофестивалі презентують фільм "Небесна сотня", повідомляє ТСН.ua.

Документальна стрічка "Небесна сотня" - це спільна робота творчого об'єднання "Вавилон13" та 1+1 Продакшн. У Каннах фільм покажуть в українському павільйоні в рамках Дня Майдану.

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Фільм "Небесна сотня" вустами очевидців та родичів загиблих розповідає про останні та найкривавіші дні протистояння на Майдані. Продюсером фільму виступила Наталка Якимович (1+1 Продакшн), редактором - Акім Галімов (1+1 Продакшн), режисери - Юлія Гонтарук і Роман Любий (Вавилон 13).

"Працюючи над фільмом на замовлення каналу "1+1" до сороковин за загиблими на Майдані протестувальниками, ми й уявити собі не могли, що до стрічки буде такий широкий інтерес. Одразу після показу нас просто засипали пропозиціями та запитами щодо показу фільму в Україні та за кордоном. Наш фільм, я вважаю, може дати західному глядачеві таку важливу річ, як розуміння того, що за люди три місяці простояли з протестом у центрі Києва," – розповіла продюсер фільму Наталя Якимович.

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Прем'єра фільму "Небесна сотня" відбулася в ефірі каналу "1+1" 3 квітня до сороковин за вбитими у боях на вулиці Інститутській.

Нагадаємо, у Каннах вистроїлась велика черга на перегляд українських стрічок.