На Каннському кінофестивалі покажуть стрічку про Майдан
20:34, 18 квітня 2014Суспільство
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На кінофестивалі в Каннах покажуть стрічку про Майдан.
Майдан Незалежності в Києві, 1 грудня 2013
Як повідомляє ТСН, документальний фільм про події в Україні покажуть на Каннському фестивалі поза конкурсом в рамках програми "Спеціальний показ".
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За словами програмного директора фестивалю Тьєррі Фремо, стрічку "Майдан" український режисер Сергій Лозниця знімав у лютому-березні під час подій у Києві.
67-й Каннський кінофестиваль розпочнеться 14 травня.
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