На Каннському кінофестивалі покажуть стрічку про Майдан

Як повідомляє ТСН, документальний фільм про події в Україні покажуть на Каннському фестивалі поза конкурсом в рамках програми "Спеціальний показ".

Читайте такожУ Каннського кінофестивалю новий президент

За словами програмного директора фестивалю Тьєррі Фремо, стрічку "Майдан" український режисер Сергій Лозниця знімав у лютому-березні під час подій у Києві.

67-й Каннський кінофестиваль розпочнеться 14 травня.