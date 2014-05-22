В Києві викрили колишніх міліціонерів, які готували теракти

Як говориться в повідомленні прес-центру СБУ, у «штабі» терористів виявили вибухівку та вогнепальну зброю.

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Співробітникам СБУ вдалося встановити, що у січні бойовики прибули до столиці з Криму і прикидалися прихильниками Євромайдану. Диверсанти під прикриттям приєдналися до активістів в будинку Київської міської державної адміністрації (КМДА) та передавали російським координаторам інформацію про події, які відбуваються в Києві. Також зловмисники готували низку терактів на території України. Раніше ці бойовики працювали у правоохоронних органах.

Також терористи забезпечували зброєю бойовиків на Півдні України. З`ясувалося, що вони передали зброю жінці, яка виконувала завдання російських спецслужб з дестабілізації ситуації в південних областях. Під час обшуку «штабу» терористів у приміщенні виявили 3 автомати Калашникова, 2 пістолети Макарова, пневматичну снайперську гвинтівку високого тиску, травматичний пістолет, перероблений для відстрілу набоїв смертельної дії, ручні гранати РГД-42 та Ф-1, велику кількість бойових набоїв та саморобних вибухових пристроїв, повідомили у прес-службі СБУ. Через загрозу вибуху, жителів будинку, де знаходився «штаб» бойовиків, довелося евакуювати. У гаражах, якими користувалися диверсанти, силовики знайшли ювілейні нагороди, меблі та техніку, викрадену з будинку КМДА. Під час затримання бойовики чинили опір.