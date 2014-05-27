«Влада» Криму звинуватила Україну у відсутності туристів

«Не вирішені питання доставки туристів на півострів. Залізниця, по якій прибували 80% відпочиваючих, поки не в змозі забезпечити це, оскільки українська сторона не готова надати нам всі маршрути. І, відповідно, сьогодні потужностей по доставці нам вистачає на 16 - 20 тис. пасажирів на добу, при необхідності як мінімум в 2 рази більше», - сказав Сергій Аксьонов, передає Крым.Реалии.

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Він звернувся до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з проханням доручити російському міністерству транспорту прискорити роботу в цьому напрямку.

Він запропонував Дмитру Медведєву розглянути можливість направлення на відпочинок до Кримуспівробітників великих державних російських підприємств - «Газпрому» і «Роснафти».