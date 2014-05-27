У Миколаєві міліціонери врятували п'яного, який збирався стрибнути з мосту

Про це УНІАН повідомили в групі зв'язків з громадськістю ГУ УМВС України в Миколаївській області.

Вдень до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на Інгульському мосту перебуває нетверезий чоловік, який поводиться дивно і, мабуть, хоче покінчити з життям. Оперативний черговий негайно сповістив всі наряди міліції, які здійснювали патрулювання прилеглої території.

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Співробітники 1-ї роти батальйону патрульної служби міліції оперативно прибули на місце події і побачили чоловіка, який вже встиг перелізти через металеву огорожу моста і, гойдаючись, сидів на бетонному парапеті. За зовнішнім виглядом чоловіка було зрозуміло, що він перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння. Співробітники міліції підхопили його під руки і перетягли на тротуарну частину моста.

На запитання правоохоронців, що він мав намір зробити і чому він наразив себе на такий ризик, чоловік пояснив, що «йому набридло жити».

Для з'ясування обставин його було доставлено в Центральний райвідділ міліції, де він почав розповідати вже зовсім інше: «хотів просто скупатися». «Самогубця» опитали і відпустили додому.