У Житомирі посадили на 5 років колишнього міліціонера-хабарника

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Житомирській області, встановлено, що міліціонер вимагав гроші від мешканця Житомира, стосовно якого було розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного обігу наркотиків та холодної зброї (ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 263 КК України).

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У ході слідства зловмисник пообіцяв, що за 5 тис. доларів США слідчий перекваліфікує дії підозрюваного на іншу статтю Кримінального кодексу України – 309, санкція якої передбачає більш м’яке покарання за вчинений злочин, та не виноситиме клопотання про тримання його під вартою. Себе він запропонував як посередника у цій оборудці.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року співробітники СБУ затримали правопорушника «на гарячому» після передачі йому частини обумовленої суми – 1900 доларів.

Вироком суду його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, та засуджено до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах та іспитовим терміном три роки. Його також позбавлено спеціального звання «капітан міліції».