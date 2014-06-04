Лідеру сепаратистської організації у Миколаєві дали умовний термін

Замість позбавлення волі обвинуваченому у низці злочинів, пов'язаних з сепаратизмом, призначено умовне позбавлення волі на 5 років з випробувальним терміном на 3 роки і обмеженням на виїзд за межі України для постійного проживання, а також періодичною реєстрацією в органах кримінально-виконавчої служби, повідомляють "НикВести".

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Враховуючи, що обвинувачений визнав свою провину, розкаявся і готовий співпрацювати з правоохоронними органами, прокуратура уклала угоду, якою звільнила його від відбування покарання з обмеженням свободи.

Дмитро Курганський зізнався слідству, що на початку березня сепаратист Костянтин Тістол, який потім втік у Крим, допомагав росіянам організовувати в Миколаєві підривну діяльність проти України. Зокрема, запропонував Дмитру Курганському вербувати городян для перекриття руху військової техніки, участі в захопленнях адміністративних будівель і роботі по зміні території України, шляхом виходу Миколаївської області зі складу України.

Обвинувачений також зізнався, що створював умови для проникнення на територію Миколаєва представників спеціальних підрозділів військових сил Росії з Криму для організації збройного захоплення будівлі Миколаївської облдержадміністрації та міської ради.

Він також розповів , що протягом березня-квітня, перебуваючи у змові з Костянтином Тістолом, планував і організовував напади на лідерів і активістів політичних партій і громадських рухів. Крім цього колишній сепаратист проводив підбір кандидатів для участі у захопленні будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації та наступного висування вимог про організацію референдумів з питання статусу території Миколаївської області.

Нагадаємо, 29 квітня співробітники СБУ викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, які готували диверсійні акції під час заходів до дня Перемоги у Миколаєві.