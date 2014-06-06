Представництво Міністерства туризму Ізраїлю в Україні представляє фотовиставку "МІЙ ІЗРАЇЛЬ"

Фотовиставка проходить в незвичайному форматі - "фото на прищіпках" і представляє роботи журналістів, які побували в прес-тури в Ізраїлі.

Основна ідея виставки: автори показують "свій Ізраїль", як вони відчули, побачили і запам'ятали країну.

"Враження звичайної людини завжди набагато красномовніші і правдивіші, ніж рекламні проспекти" і "Фотографія містить більше тисячі слів".

Ізраїль - у сотнях ракурсів: пейзажі і люди, високе і земне, екстравагантне одномоментне і традиційне непорушне.

Із сотень фрагментів, спійманих у видошукач фотокамери, склалася строката мозаїка країни, враження від якої не втиснути в рамки жанрів ... Втім, рамок і не було - фотосюжети розвішані "на прищіпках"...

Приходь, розглядай, надихайся - і створюй свій образ цієї країни. Шлях туди не такий далекий - 3,5 години на борту лайнера, весело розфарбованого в білий і блакитний ... в кольори національного прапора.

Під час роботи виставки, щодня буде відбуватися розіграш призів від UP by EL AL Ukraine та Міністерства туризму Ізраїлю.

Виставка буде працювати з 5.06 за 10.06.2014 (ресторан Петрович, вул. Ярославська 5/2).