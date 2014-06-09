Вибух у Миколаєві: Слідство розглядає версію навмисного вбивства

Про це миколаївським журналістам повідомив начальник Миколаївського міського управління міліції Валерій Коба, передає кореспондент НикВестей з місця подій.

За його словами, з-під завалів дістали тіло жінки, на шиї якої був обмотаний шнур від праски і шнур від зарядного пристрою для мобільного телефону. Крім того, в квартирі потерпілої був відірваний газовий шланг.

Як зазначив головний міліціонер міста, постраждалий чоловік, якого госпіталізовано в ЛШМД, був гостем мешканки Миколаєва, яка приїхала із заробітків з Москви.

Як відзначали очевидці, відразу після вибуху цей чоловік з криком «Ви все одно тут усі виздихаєте» вибіг з під'їзду і намагався позбавитися від СІМ-карти.

Як стверджує Валерій Коба, в руках у підозрюваного був мобільний телефон загиблої.

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Розслідування у справі буде відбуватися під безпосереднім контролем прокурора Миколаївської області Роман Забарчука.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 9 червня, близько 5:00, стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку за адресою вулиця Молодогвардійська, 28. Вибух стався на двох верхніх поверхах першого під'їзду будинку.