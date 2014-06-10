У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування заводу шампанських вин евакуйовано 100 осіб

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вчора, 9 червня, о 18:35 невідомий зателефонував до оператора служби «102» та розповів про закладення вибухівки на підприємстві.

До місця події для перевірки інформації негайно виїхала слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.Читайте такожІнформація про замінування Харківської ОДА виявилася хибною - міліція

Під час огляду місця події, який тривав до 4:30, було перевірено приміщення заводу та прилеглу територію площею близько 20 га.

«Вищезазначена інформація не знайшла свого підтвердження – жодних вибухових пристроїв або речовин правоохоронцями виявлено не було», - зазначили в міліції.

Наразі міліція встановлює особу, яка зробили хибне повідомлення.Читайте такожУ Донецькій області бойовики замінували залізницю

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до 6 років.