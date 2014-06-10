На Донеччині через негоду і бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів – ДТЕК

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК).

Згідно з повідомленням, 12 населених пунктів у Авдіївському, Шахтарському, Краснолиманському районах знеструмлено через складні погодні умови (гроза, зливи, сильний вітер). У відновлювальних роботах задіяно 20 оперативно-виїзних і ремонтних бригад і 20 одиниць техніки «Донецькобленерго» (ДТЕК).

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Також 14 населених пунктів знеструмлено через бойові дії в Слов`янському районі. Це - села Андріївка, Червоноармійське, Карпівка, Тихонівка, Щурово, Брусовка, Караван, Закотне, Дмитирівка, Степанівка, Маринівка, Латишеве; селища Василівська пустинь і Райгородок.

Крім того, залишається без електропостачання велика частина самого Слов`янська, 11 лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів, а також станції, що подають воду до житлових будинків. В даний час відновити електропостачання в Слов`янському районі практично неможливо через активні бойові дії, наголошується в повідомленні.