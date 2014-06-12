Низку російських зірок потрібно зробити персонами нон грата на українському ТБ - кіноексперт

Генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” та впливовий кіноексперт Андрій Халпахчі наголошує на необхідності визначити персон нон грата на українському телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу щодо відмови українських медіа-груп від російського контенту.

Він зазначив, що є величезна кількість персоналій російського істеблішменту, які сьогодні займають вагоме місце на українських каналах.

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Зокрема, він згадав серіал “Інтерни”, де грає Іван Охлобистін “з його напівбожевільними виступами проти України”.

“Його демонструють, він є на екранах на телеканалі “Україна”, - сказав Халпахчі.

Крім того, відзначив він, на тому ж каналі є реклама Одеського кінофестивалю, де, як центральна постать, червоною доріжкою проходить Нікіта Міхалков і його показують близько 10 секунд.

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“Я думаю, що все ж таки є сьогодні персони, які мають бути на нашому телебаченні персонами нон грата”, - сказав Халпахчі.

Він відзначив, що це не означає, що з українського ефіру потрібно виключити геть усіх, хто підписав “славнозвісного листа”. (УНІАН: йдеться про лист російських діячів культури на підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна щодо ситуації в Україні і Криму).

“Бо є люди, які підписали, чи взагалі підписували вони, чи ні, а є люди, які агресивно виступають в цьому контексті, серед яких є і Нікіта Міхалков. Здається, що вже вчора ввечері його прибрали з цієї реклами, після їхньої прес-конференції, мабуть, хтось помітив”, - сказав Халпахчі.

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Що стосується обмежень російського контенту на українському телебаченні, то за словами експерта, це не має бути повна відмова від російського кінематографу, зокрема, серіалів.

“Сьогодні в російському кіно з'явилося дуже багато фільмів, які є протестними. Але, на жаль, на ці фільми не звертає увагу наше телебачення”, - додав він.