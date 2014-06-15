У Москві біля посольства України побили громадянина Росії за пікет проти політики Путіна

Ще 5 громадянок Росії затримані поліцією за перебування біля будівлі посольства після покладання квітів у пам'ять про загиблих українських військовослужбовців.

Читайте такожБлизько 20 росіян вшанували пам'ять загиблих українських військових біля посольства України в Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, сьогодні після обіду до українського дипломатичного представництва прибув громадянин Росії Олександр Сергєєв і розгорнув плакат з написом «Братська Україна, прости нас за Путіна. Прийми наші співчуття, прости за наш обовдурений народ». Під плакатом був підпис «Сім'я Сергєєвих і справжні громадяни Росії».

У той же час, молодий чоловік, що проходив повз мітингувальника з метою вирвати у нього плакат штовхнув чоловіка в результаті чого той впав на асфальт і отримав травму голови. Нападник спробував сховатися, але був затриманий російської поліцією, яка охороняє зовнішній периметр посольства. Олександр Сергєєв і нападник доставлені в Пресненське РВВС.

Крім цього, 5 громадянок Росії були затримані після того, як поклали квіти до посольства в пам'ять про загиблих українських військових. Поліцейський вимагав від них покинути це місце, однак присутні відмовилися, оскільки такі вимоги суперечать російському законодавству. Однак вони були затримані і поміщені в поліцейський автобус, а після того як вони почали співати українські пісні автобус від'їхав у невідомому напрямку.

Пізніше одна з учасниць акції Ірина Колмакова повідомила УНІАН, що їх відвезли в Арбатский РВВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до обіду близько 20 росіян одягнених у вишиванки прийшли до посольства України в Москві вшанувати пам'ять загиблих українських військових. Присутні скандували гасла: «Слава Україні!», «Герої не вмирають!», а також виконали гімн України. Один з учасників акції тримав у руках плакат, пофарбований у кольори національного прапора України, на якому було написано: «Пробачте нас».

Тоді російська міліція не перешкоджала проведенню жалобній акції.

Нагадаємо, 14 червня близько 1.10 при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».