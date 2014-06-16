У Польщі за спробу дати хабар затримали українку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонної служби Польщі.

”13 червня під час контролю легальності перебування іноземців у Польщі затримано громадянку України, котра намагалася дати прикордоннику 50 євро за те, аби він не застосовував до неї процедуру, згідно з якою, вона була змушена залишити польську територію”, - відзначила прес-служба.

Прикордонник під час перевірки документів в українки дійшов висновку, що вона перебувала у Польщі з іншою метою, ніж декларувала під час в`їзду до країни та для якої їй була видана віза.

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”Іноземка визнала вину та добровільно погодилась на покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки”, - відзначили в прес-службі.

Після оформлення документів українку відпустили, аби вона добровільно виїхала з Польщі.

50 євро, котрі вона намагалася дати прикордоннику, були конфісковані.

Як повідомляв УНІАН, неправомірне використання візи, котре полягає в тому, що, наприклад, людина з туристичною візою працює, залишається найчастішою причиною затримання громадян України в Польщі.

Торік за порушення правил перебування польські прикордонники затримали 4,4 тис. українців із понад 700 тисяч, котрі отримали польські візи.

Українці складають найчисленнішу групу серед усіх іноземців, котрі живуть, працюють та навчаються у Польщі. Право легального перебування в країні рік та більше мають майже 40 тис. громадян України.