У Раді задимілося робоче місце депутата від УДАРу

Як передає кореспондент УНІАН, згідно зі схемою, яка розміщена на сайті парламенту, це робоче місце народного депутата Миколи Паламарчука.

Під час планової перерви в парламенті, яка відбувається з 12.00 до 12.30, депутати та журналісти побачили дим, який іде з боку робочих місць депутатів від «УДАРу».

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У сесійній залі та в журналістській ложі відчувається сильний неприємний запах.