У Раді задимілося робоче місце депутата від УДАРу
15:39, 17 червня 2014Суспільство
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У Верховній Раді сталося задимлення на робочому місці депутата із фракції «УДАР».
У Раді димлять робочі місця / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, згідно зі схемою, яка розміщена на сайті парламенту, це робоче місце народного депутата Миколи Паламарчука.
Під час планової перерви в парламенті, яка відбувається з 12.00 до 12.30, депутати та журналісти побачили дим, який іде з боку робочих місць депутатів від «УДАРу».
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У сесійній залі та в журналістській ложі відчувається сильний неприємний запах.
У Раді задимілося робоче місце / Фото УНІАН
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