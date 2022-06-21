При цьому 67% вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу.

93% опитаних впевнені у тому, що Україна зможе відбити напад Росії.

Такі дані загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

При цьому високий показник впевненості спостерігається серед мешканців усіх макрорегіонів та представників різних вікових груп.

"Попри високий рівень впевненості у перемозі, респонденти більш "тверезо" оцінюють терміни досягнення перемоги у війні. Сьогодні більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу. У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних, за кілька тижнів – близько 6%",- зазначають в групі "Рейтинг. За даними опитування, дещо більше тих, хто прагне перемоги у більш короткий термін, – серед старших, але, водночас навіть у цій віковій групі половина опитаних бачить перспективу перемоги за півроку-рік.

Опитування проведено 18-19 червня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна здобути дві перемоги в війні з Російською Федерацією. Кінцевим результатом має стати свободи та незалежність українців.

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