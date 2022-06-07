Глава держави зазначив, що перемога України буде тимчасова та велика.

Україна повинна здобути дві перемоги в війні з Російською Федерацією. Кінцевим результатом має стати свободи та незалежність українців.

Про це заявив президент Володимира Зеленського в інтерв'ю The Financial Times.

Він вказав, що для України повернення всіх територій і збереження суверенітету стане великою перемогою.

"Це те, що ми повинні передати наступним поколінням. Це буде велика перемога багатостраждального народу", - зазначив Зеленський.

За його словами, ще буде не менш важлива тимчасова перемога-повернення до кордонів, які були станом на 24 лютого.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

Член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, заступник голови окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Артем Шарлай заявив про плани "звільнити ""столицю" Запорізької області - обласний центр Запоріжжя.

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