Донеччанка виявила в багажнику припаркованого автомобіля побитого чоловіка

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Відповідно до оперативних даних за минулу добу, до Куйбишевського райвідділу міліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що біля будинку на вулиці Ніжньоангарська стоїть автомобіль «Опель», у багажнику якого лежить чоловік. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила особу постраждалого: ним виявився 32-річний житель Донецька. Чоловіка було терміново доставлено до лікарні, оскільки він був у важкому стані, то опитати його було неможливо.

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Медики діагностували у постраждалого забій головного мозку, перелом лицьового скелета, забиті рани голови.

Попередня перевірка проводилася за ч.1 ст.122 КК України (умисне середньої важкості тілесне ушкодження), наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.146 КК України (викрадання людини). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.