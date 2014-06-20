У Києві затримано розшукуваного правоохоронцями Грузії «злодія в законі» на прізвисько «Рємєнь»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, під час затримання «коронований злодій» представився громадянином Киргизької Республіки, однак ця інформація не підтвердилася.

Як з’ясували оперативники ГУБОЗ, за плечима 50-річного «злодія в законі» не одна судимість за вчинення тяжких злочинів у Росії та Грузії. Своє ім’я затриманий намагався приховати, адже він перебуває у розшуку за ст. 223-1 (членство у злодійському світі) Кримінального кодексу Грузії.Читайте такожМВС видворило з України "злодія в законі" Каху Тбіліського

Перебуваючи на території України, «Рємєнь» намагався впливати на криміногенну ситуацію і призначати «смотрящих», створював конфліктні ситуації, пропагандував злодійські традиції. Крім того, зловмисник норовив встановити контроль за контрабандою паливно-мастильних матеріалів з Росії до України.

Відносно «злодія в законі» складено адміністративний протокол щодо незаконного перебування на території України. До суду направлено матеріали для вирішення питання про його примусове видворення з України із забороною в’їзду терміном на 5 років.

До моменту прийняття рішення «коронований злодій» перебуватиме в приймальнику-розподільнику для іноземців.