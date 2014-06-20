24-27 червня виставка-ярмарок "Сезон ЛІТО" у Київському Палаці Спорту

Виставки-ярмарки в Київському Палаці Спорту давно популярні серед киян. Виставка - це можливість порадувати себе і своїх близьких обновами, придбати гарну і потрібну річ. "Сезон ЛІТО" починає свою роботу у вівторок (24.06) і відкрита по п'ятницю (27.06) включно.

Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує Вас своєю різноманітністю:

• чоловічий та жіночий верхній одяг;

• дитячий одяг;

• сезонне чоловіче, жіноче та дитяче взуття;

• недорогі і вишукані чоловічі і жіночі класичні костюми;

• шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці, рукавички тощо)

• сезонні головні убори;

• трикотаж;

• постільна білизна, домашній текстиль;

• парфумерія;

• косметика;

• біжутерія;

• парасольки;

• шарфи і косинки;

• величезна кількість різноманітних дрібниць для дому.

Широкий вибір жіночого та чоловічого одягу, велика різноманітність товарів літнього асортименту, навіть хутряні вироби запропонують відвідувачам на виставці-ярмарку у Палаці спорту.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужі до якості та ексклюзивності моделей одягу сучасних українських виробників. Якщо ви віддаєте перевагу молодіжному стилю - для Вас також безліч різноманітних пропозицій.

Для чоловіків на виставці: від класичних костюмів, сорочок, краваток, до модних футболок, трикотажу, головних уборів і спортивного одягу від українських, польських, турецьких виробників.

На виставці-ярмарку широко представлено сезонне взуття - новинки літніх колекцій, а також розпродаж взуття весняного сезону.

На виставці легко поповнити свій гардероб модними аксесуарами - сумкою, капелюшком, сучасною біжутерією, шарфом або косинкою.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Виставка в Палаці Спорту - це місце, де є унікальна можливість підібрати подарунки друзям, родичам і коханим на будь-який смак і грошовий ресурс, знайти для себе щось необхідне.

Тим, хто збирається у відпустку - просто необхідно побувати на виставці.

Приходьте і переконайтеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua