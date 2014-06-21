Булатов привіз бійцям АТО спортивний одяг, футбольні м'ячі та ракетки для тенісу

Військові отримали першу партію спортивного знаряддя та спортивного одягу і взуття від Міністерства молоді та спорту України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, міністр Дмитро Булатов, який наразі перебуває на Сході України у складі групи Міжвідомчого координаційного штабу, особисто передав її солдатам, які проходять службу у зоні АТО.

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«Ще на початку нашого відрядження хлопці попросили передати їм дещо із спортивного приладдя, щоб мати можливість відпочити між боями, хоч якось відволіктися від війни. Це було у вівторок. Уже сьогодні ми передали частину цього замовлення на дві бази Національної гвардії, на блокпости № 3 та 3-А поблизу Слов’янська, блокпост «Святогорськ», базу «Луна» (Сармат)», - зазначив Булатов.

Військовослужбовці отримали спортивний одяг та взуття, футбольні, волейбольні та баскетбольні м’ячі, ракетки для тенісу та бадмінтону, шахи та шашки тощо.

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«Хочу підкреслити ще раз - українським військовим необхідно відчувати всебічну підтримку, особливо зараз, в місцях, де проходять бойові дії. Звичайно, хлопці потребують належного бойового екіпірування від Міноборони, але й спортивне знаряддя - це не примха, а частина життя солдатів та офіцерів. Важливо, що можемо дати військовим можливості для психологічної розрядки у доступний міністерству молоді та спорту спосіб», - наголосив Булатов.

За його словами, міністерство готує нові партії спортивного інвентаря та одягу, сформовані за безпосереднім замовленням від військових.