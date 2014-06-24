У Миколаївській області мати залишила на підлозі в аптеці свою новонароджену дочку

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС у Миколаївській області, 23 червня до чергової частини Вознесенського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від завідуючого місцевої аптеки про те, що у приміщенні закладу незнайома жінка залишила немовля, сказавши, що від дитини відмовляється.

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На місце події виїхали слідчо-оперативна група і бригада швидкої допомоги.

За кілька годин міліції вдалося встановити особу матері, яка залишила дитину, і розшукати її.

”В аптечному закладі малятко залишила 31-річна місцева жителька. За словами жінки, намірів виховувати дитину вона не мала, тому на обліку по вагітності в лікарні не перебувала. Дитину народжувала вдома, де їй допомагала знайома. А відпочивши після пологів, жінка вирішила одразу ж позбутися дитини”, - повідомили в міліції. Свій вчинок затримана пояснила відсутністю коштів для догляду за дитиною. Це друга дитина, народжена цією жінкою, вихованням первістка також займаються чужі люди.

Зараз новонароджена дівчинка перебуває у лікарні, її життю та здоров`ю нічого не загрожує.

Слідчим відділом Вознесенського міськвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 135 КК України (Залишення в небезпеці), який карається обмеженням волі на термін до трьох років або позбавленням волі на той самий термін.