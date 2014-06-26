Комунальні й екстрені служби Донецька функціонують у штатному режимі – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ситуація в Донецьку залишається стабільною. Надзвичайних подій і збройних зіткнень у ніч з 25 на 26 червня не відбувалося. Станом на 9.30 усі комунальні й екстрені служби міста функціонують у штатному режимі», - сказано в повідомленні.

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При цьому наголошується, що в Донецьку безперебійно працює громадський транспорт - на маршрути сьогодні вийшло 906 автобусів, з яких 93 працюють у «звичайному» режимі і обслуговують пільгову категорію пасажирів, а також 168 тролейбусів і 114 трамваїв.