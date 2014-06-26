Порошенко пропонує Раді заснувати орден Героїв Небесної сотні

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України" (щодо заснування ордена Героїв Небесної сотні).

Про це повідомляється на офіційному сайті ВР.

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Так, статтю 7 Закону "Про державні нагороди України" пропонується доповнити положенням про те, що в Україні, серед іншого, встановлюється орден Героїв Небесної сотні – для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у разі ухвалення цього закону Кабінет міністрів має утворити у двотижневий строк з дня набуття чинності цим законом комісію з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий ескіз знака ордена Героїв Небесної сотні, залучивши до її складу, зокрема, представників громадських об'єднань, громадських активістів – учасників Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), фахівців із нагородної справи, та затвердити умови проведення всеукраїнського конкурсу на кращий ескіз знака ордена Героїв Небесної сотні.

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Уряд також має забезпечити проведення всеукраїнського конкурсу на кращий ескіз знака ордена Героїв Небесної сотні та за його результатами підготувати і внести до 1 серпня 2014 року в установленому порядку на затвердження президентові України проект статуту ордена Героїв Небесної сотні.

Крім того, Кабмін має забезпечити в установленому порядку разом із Державним управлінням справами, за участю Національного банку України виготовлення ордена Героїв Небесної сотні, посвідчень та футлярів до нього.