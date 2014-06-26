Головний архітектор Миколаївщини погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, облпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди керівником одного з управлінь Миколаївської облдержадміністрації.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (приймання пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем).

Як повідомив заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфименко, сьогодні в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано факт отримання неправомірної вигоди посадовцем за сприяння в узгодженні розміщення торгових павільйонів на території міста Миколаєва. Загальна сума неправомірної вигоди становила 1800 доларів США.

Під час проведення обшуку в службовому кабінеті була виявлена друга частина неправомірної вигоди, яку одержав керівник управління ОДА.

Зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст.208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується.

Як уточнили кореспонденту УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області, сьогодні в Миколаєві співробітники УБЕЗ УМВС України у Миколаївській області спільно із слідчими прокуратури Миколаївської області затримали начальника Управління містобудування і архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації Олега Атанасова під час отримання хабара у розмірі 900 доларів США.

Розслідуванням даної справи займається Слідче управління УМВС України у Миколаївській області.

В обласному управлінні міліції також нагадали, що 28 травня співробітники Управління СБУ в Миколаївській області спільно із співробітниками прокуратури затримали під час отримання хабара в розмірі 3 600 грн головного архітектора міста Миколаєва - начальника Управління архітектури і містобудування Миколаївської міської ради Олександра Бондаря.