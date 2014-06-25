У Полтавській області СБУ затримала осіб, що збиралися поширювати екстремістську газету

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кременчуці повідомив народний депутат України Сергій Каплін.

За його словами, в Полтаві було затримано групу диверсантів, які при собі мали сепаратистську газету «Новороссия», схеми і плани її розповсюдження.

Читайте такожУ Херсонській області затримали екстремістів, які поширювали газету "Новороссия"«Вони готувалися втягнути Полтавську область у цей сепаратистський парад і влаштувати в області дестабілізацію обстановки», - сказав нардеп.

Подробиці затримання він розповідати відмовився, пославшись на таємницю слідства, але пообіцяв, що незабаром цю інформацію ЗМІ надасть облуправління СБУ.