У Полтавській області СБУ затримала осіб, що збиралися поширювати екстремістську газету
18:04, 25 червня 2014Політика
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У Полтавській області працівниками СБУ днями було затримано групу, яка готувалася розповсюджувати газету «Новороссия».
СБУ затримала поширювачів екстремістської літератури / СБУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кременчуці повідомив народний депутат України Сергій Каплін.
За його словами, в Полтаві було затримано групу диверсантів, які при собі мали сепаратистську газету «Новороссия», схеми і плани її розповсюдження.
Читайте такожУ Херсонській області затримали екстремістів, які поширювали газету "Новороссия"«Вони готувалися втягнути Полтавську область у цей сепаратистський парад і влаштувати в області дестабілізацію обстановки», - сказав нардеп.
Подробиці затримання він розповідати відмовився, пославшись на таємницю слідства, але пообіцяв, що незабаром цю інформацію ЗМІ надасть облуправління СБУ.
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