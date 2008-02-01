На Львівщині з банку викрали сейф із готівкою
13:03, 01 лютого 2008Суспільство
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Злочин скоїли на світанку
Із однієї з банківських філій міста Рудки Самбірського району Львівщини був викрадений сейф із готівкою.
Як повідомило УНІАН джерело в ГУ МВС України у Львівській області, інцидент стався близько 5-ї години ранку 31 січня.
За словами джерела, зловмисники діяли групою і, за попередніми даними обстеження місця події, знали про відсутність охоронця в приміщенні і про те, що в банку встановлена сигналізація. Грабіжники зламали вхідні двері та металеві ґрати приміщення, забрали з банку сейф із готівкою і зникли до прибуття правоохоронців та керуючої філії банку.
Загальна вартість викраденого встановлюється, однак, за попередніми даними, у сейфі було 51 тис. гривень, 6 100 доларів США, 3 400 євро.
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