На Львівщині з банку викрали сейф із готівкою

Із однієї з банківських філій міста Рудки Самбірського району Львівщини був викрадений сейф із готівкою.

Як повідомило УНІАН джерело в ГУ МВС України у Львівській області, інцидент стався близько 5-ї години ранку 31 січня.

За словами джерела, зловмисники діяли групою і, за попередніми даними обстеження місця події, знали про відсутність охоронця в приміщенні і про те, що в банку встановлена сигналізація. Грабіжники зламали вхідні двері та металеві ґрати приміщення, забрали з банку сейф із готівкою і зникли до прибуття правоохоронців та керуючої філії банку.

Загальна вартість викраденого встановлюється, однак, за попередніми даними, у сейфі було 51 тис. гривень, 6 100 доларів США, 3 400 євро.