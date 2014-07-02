43% українців прагнуть відновлення ядерного статусу України — опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна, презентуючи соціологічне дослідження, проведене спільно з Центром імені Разумкова з 14 по 18 травня.

Соціолог зазначила, що 43% українців висловлюються за поновлення ядерного статусу України, проти — 37%, 20% - не визначилися.

Однак, в той же час, 39% опитаних не вірять, що відновлення ядерного статусу можливе. 33% вважають, що це можливо, а 28% - не визначилися з даного питання.

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Найбільше прихильників ядерного статусу України живе у західному регіоні — 51% та центральному — 53%. На півдні підтримують ядерний статус 43%, проти — 32%. А на сході (окрім Донбасу) кількість прихильників і противників однакова — 38%. Що стосується Донбасу, то це єдиний регіон, де абсолютна більшість опитаних виступає проти відновлення ядерного статусу — 65%, прихильників — 19%.