Янукович і Ко шантажували митрополита Володимира - ЗМІ

Колишня влада вкладала мільйони в церкву і займалася каламутними схемами з владикою Лаври, повідомляє програма "Гроші", передає ТСН.

Зокрема, ченці Києво-Печерської Лаври на четвертий день після втечі Віктора Януковича спішно спалили стоси невідомих паперів. І поки офіційна церква божилася, що там не було нічого секретного, в програму "Гроші" потрапив один врятований документ. У ньому настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло просив прем'єра Миколу Азарова посприяти розмитненню зовсім не церковних речей.

Колишні чиновники мільйонами вкладали гроші в церкву, саме тому двері Лаври завжди були відкриті для побожної банди Януковича.

На президентських виборах 2015 року церква повинна була агітувати за Януковича. За задумом політтехнологів церковний рупор повинен був принести цілих 15% голосів Віктору Федоровичу.

Ось тільки співпрацювати відмовлявся предстоятель Української церкви блаженніший митрополит Володимир. Саме тому колишній генпрокурор Віктор Пшонка і екс-глава МВС Віталій Захарченко вирішили допомогти Януковичу відректися від блаженнішого, підозрюють у Генпрокуратурі.

Хворого предстоятеля Української православної церкви шантажували. А на найближчого помічника митрополита - Олександра Драбинка - навіть завели кримінальну справу. Тому митрополит Володимир був змушений просити Захарченка залишити в спокої владику Олександра.

Подейкують, що замість блаженнішого під час президентських виборів 2015 року Янукович хотів бачити владику Антонія, який на 1025-річчя Хрещення Київської Русі отримав нагороду від російського президента Володимира Путіна.

Саме митрополит Антоній дуже часто правив служби для Януковича. Кажуть, що він може бути навіть духівником екс-президента.

Програма "Гроші" знайшла митрополита і запитала про це у нього. "Духівник - це той чоловік, який керує духовним життям людини, і перш за все - це людина, яка приймає сповідь. Я можу сказати відверто, що ніколи і нікого з представників минулої влади і сьогоднішньої я не сповідував", - заявив митрополит.

Антоній також повідомив, що про тиск на патріарха "нічого не чув". Однак підтвердив, що колись для нього орендували чартерний літак.

"Кожен рік я їздив за благодатним вогнем. А на наступний день потрібно було служити вже в Києві. І тому був організований, я не знаю ким, чартерний літак. Не за гроші церкви, однозначно, у нас таких сум, щоб єпископи літали на літаках, немає", - додав священнослужитель.

Нагадаємо, сьогодні помер митрополит Володимир.