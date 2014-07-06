У Краматорську «Воля» відновлює мовлення українських телеканалів

Про це з посиланням на коментар керівника ТРК «Краматорськ», що надає послуги під брендом «Волі», Сергія Євченка, пише «Технополіс».

«Працівники займаються відновленням української мережі мовлення з шостої ранку. Повне завершення робіт планується до ранку понеділка», - сказав пан Євченко.

Крім того, повідомляється, що в мережі оператора відключено доступ до російських телеканалів.

Читайте такожНа горі Карачун впала телевежа

Як повідомляв УНІАН, 1 липня внаслідок обстрілу бойовиками українських позицій на горі Карачун впала телевишка.

222-метрова телевежа на горі Карачун була однією з найбільших у Донецькій області. Мовлення з телевежі покривало Краматорськ і Слов'янськ, а також низку менших населених пунктів на півночі Донецької області.