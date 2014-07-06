У Краматорську «Воля» відновлює мовлення українських телеканалів

23:18, 06 липня 2014
Суспільство
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Компанія  «Воля» поновлює своїм користувачам доступ до українських каналів у Краматорську. 

телевидение / mmr.ua

Про це з посиланням на коментар керівника ТРК «Краматорськ», що надає послуги під брендом «Волі», Сергія Євченка, пише «Технополіс».   

«Працівники займаються відновленням української мережі мовлення з шостої ранку. Повне завершення робіт планується до ранку понеділка», - сказав пан Євченко.

Крім того, повідомляється, що в мережі оператора відключено доступ до російських телеканалів.

Читайте такожНа горі Карачун впала телевежа

Як повідомляв УНІАН, 1 липня внаслідок обстрілу бойовиками українських позицій на горі Карачун впала телевишка.

222-метрова телевежа на горі Карачун була однією з найбільших у Донецькій області. Мовлення з телевежі покривало Краматорськ і Слов'янськ, а також низку менших населених пунктів на півночі Донецької області.

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