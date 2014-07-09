На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,2 м

9-10 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,2 м.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у місцях випадіння сильних злив на малих водотоках можливе швидкоплинне підвищення рівнів на 0,5-1,5 м та формування малих селей.

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