З Черкаської області відправили 40 тонн продуктів жителям сходу країни

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у вантажі – тонни овочів, борошна, круп, а також консерви, питна вода, солодощі, засоби гігієни й інші життєво необхідні речі, які черкащани зібрали фактично за добу. Провізію для українців на Донбасі зібрали силами місцевих підприємців та звичайних черкащан із понад десяти районів області.

За словами голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка, зібрали найбільш необхідні речі, те, що має бути на столах у наших співвітчизників. Це - картопля, хліб, м’ясо, молочні продукти й ковбасні вироби, засоби гігієни, ліки. А ще для дітей зібрали іграшки, альбоми та олівці.

Читайте такожПід час роздачі сосисок в Слов'янську місцеві здали військовим двох терористів (фото)

Голова ОДА запевнив, що подібний вантаж із продовольством на схід відправляють уже не вперше й не востаннє. Досі допомагали військовим і правоохоронцям, – тим, хто брав участь у антитерористичній операції.

Вантажівки з гуманітарною допомогою вирушили в супроводі понад десяти чоловік із числа міліціонерів, бійців служби порятунку, представників облдержадміністрації та громадських організацій.