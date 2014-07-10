Жителі Слов'янська зустрічали військових зі сльозами радості – бійці Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі сказав боєць Національної гвардії Іван Журавльов, який був одним із тих, хто зняв з міської ради Слов'янська прапор терористичної організації «ДНР» та підняв державний прапор України.

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«У нас у розвідці було дуже багато інформаторів… Дуже багато цивільного населення не підтримували сепаратистів і тісно співпрацювали з нами. Дуже було радісно дивитись, коли жителі Слов'янська виходили і плакали, радіючи нашій появі у Слов’янську», - сказав він.

У свою чергу, боєць Нацгвардії Василь Ковальчук розповів, як саме вдалось встановити державний прапор України: «Ми провели розвідку у Слов’янську по знаходженню там бойовиків. Ми переконались, що вони відступають, і у складі кіровоградського полку, хмельницького ми як провідники увійшли до міста, перевірили наявність замінування терористів, піднялись на міську раду і встановили український прапор. Відчуття було піднесене».

Як повідомляв УНАН, 5 липня сили АТО вибили із Слов'янська велику кількість терористів. Над над міськрадою Слов’янська було піднято державний прапор України.