У Донецьку невідомі викрали з підприємства тисячу матраців

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Куйбишевському районі м. Донецька невідомі з текстильного підприємства відкрито викрали матраци в кількості 1 тисячі штук, збитки становлять 140 тис. гривень.

Читайте такожНа Донеччині озброєні люди за добу викрали 7 автомобілів - міліціяЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, здійснений за попередньою змовою групою осіб).

Також у міліції повідомили, що в Пролетарському районі з медичного складу невідомі викрали мед прилади та інструменти. За даним фактом також відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 УК України (грабіж, поєднаний з проникнення в житло, інше приміщення або сховище).

У міліції запевнили, що за кожним фактом проводиться відповідне розслідування.