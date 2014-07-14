У Харкові облили фарбою пам'ятник Незалежності України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на департамент комунального господарства, інцидент стався сьогодні вночі.

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Співробітники КП "Харківзеленбуд" виявили фарбу на монументі близько 7.00. Наразі проводяться роботи по очищенню пам'ятника від фарби із залученням підрядної організації і спеціальної техніки. На місці події працюють правоохоронці.