У Харкові облили фарбою пам'ятник Незалежності України

10:14, 14 липня 2014
Суспільство
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У Харкові невідомі облили фарбою постамент пам'ятника Незалежності України на площі Конституції.

фото www.city.kharkov.ua

 

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на департамент комунального господарства, інцидент стався сьогодні вночі.

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фото www.city.kharkov.ua

Співробітники КП "Харківзеленбуд" виявили фарбу на монументі близько 7.00. Наразі проводяться роботи по очищенню пам'ятника від фарби із залученням підрядної організації і спеціальної техніки. На місці події працюють правоохоронці.

фото www.city.kharkov.ua

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