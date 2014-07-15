На Донеччині знайшли могилу закатованих священиків – МВС
02:48, 15 липня 2014Суспільство
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Силовики знайшли на Донеччині могилу з покаліченими тілами двох священиків та двох синів одного з них. Вони допомагали силам АТО.
На Донеччині знайшли могилу закатованих священиків / fb.ru
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає Радіо Свобода.
«Нами сьогодні була ексгумована могила, де поховані два священики зі Слов'янська. Також два сини одного з цих священиків, яких катували і вбили тільки за те, що вони допомагали нашим солдатам», – зазначив Геращенко.
Водночас радник міністра не уточнив, до якої саме конфесії належали загиблі священики.
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