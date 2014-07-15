На Донеччині знайшли могилу закатованих священиків – МВС

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає Радіо Свобода.

«Нами сьогодні була ексгумована могила, де поховані два священики зі Слов'янська. Також два сини одного з цих священиків, яких катували і вбили тільки за те, що вони допомагали нашим солдатам», – зазначив Геращенко.

Водночас радник міністра не уточнив, до якої саме конфесії належали загиблі священики.

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