Вступна кампанія до ВУЗів Донбасу продовжиться до початку жовтня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки України.

У прес-службі зазначили, що наказом міністерства від 26 червня щодо особливостей прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів, розташованих на території Донецької та Луганської областей, осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, визначено продовжені строки вступної кампанії у Донецькій та Луганській областях до 1 жовтня 2014 року.

Зокрема, прийом документів до вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей триватиме до 15 вересня, а зарахування на навчання відбудеться 25 вересня (за державним замовленням) і 1 жовтня (за кошти фізичних і юридичних осіб).

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МОН також дозволило вишам приймати документи від випускників 2014 року, які проживали або проживають у Криму, документи про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додатки до них, видані навчальними закладами, розташованими на тимчасово окупованій території, за умови подальшої заміни вступником до 1 жовтня 2014 року цих документів на документи державного зразка, а також документи про здобутий освітній рівень (базову або повну загальну середню освіту) та додатки до них, видані навчальними закладами, розташованими на тимчасово окупованій території, за умови подальшої заміни цих документів на документи державного зразка у порядку, що буде визначений міністерством у 2014 році.

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Як повідомляв УНІАН, вступна кампанія до українських вищих учбових закладів розпочалась 11 липня.