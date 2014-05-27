В Україні перенесена вступна кампанія у ВУЗи

Про це повідомив начальник департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Юрій Коровайченко.

Читайте такожМіносвіти хоче знову змінити правила вступу до вишів

"У минулому році ми починали вступну кампанію 1 липня, і тривала вона до 30 липня, а в серпні починалися конкурсні відбори. Але в зв'язку з зміною ситуації в нашій країні, і в зв'язку з необхідністю задоволення потреб в отриманні вищої освіти жителів Донецької і Луганської областей і жителів Криму, початок вступної кампанії у цьому році розпочнеться 11 липня і триватиме до 1 серпня по всій Україні", - сказав Юрій Коровайченко.

Він зазначив, що після цього в Україні розпочнуться традиційні конкурсні відбори, які проходять кожен рік.

Нагадаємо, раніше в Донецькій і Луганській областях були перенесені дати проведення ЗНО. Тестування буде проводитися з 1 по 15 липня.