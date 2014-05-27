В Україні перенесена вступна кампанія у ВУЗи
Вступна кампанія в вищі навчальні заклади (ВУЗ) Україні в цьому році почнеться на 10 днів пізніше - 11 липня у зв'язку з подіями на сході країни.
Про це повідомив начальник департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Юрій Коровайченко.
Читайте такожМіносвіти хоче знову змінити правила вступу до вишів
"У минулому році ми починали вступну кампанію 1 липня, і тривала вона до 30 липня, а в серпні починалися конкурсні відбори. Але в зв'язку з зміною ситуації в нашій країні, і в зв'язку з необхідністю задоволення потреб в отриманні вищої освіти жителів Донецької і Луганської областей і жителів Криму, початок вступної кампанії у цьому році розпочнеться 11 липня і триватиме до 1 серпня по всій Україні", - сказав Юрій Коровайченко.
Він зазначив, що після цього в Україні розпочнуться традиційні конкурсні відбори, які проходять кожен рік.
Нагадаємо, раніше в Донецькій і Луганській областях були перенесені дати проведення ЗНО. Тестування буде проводитися з 1 по 15 липня.