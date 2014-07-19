Знайдені тіла 186 загиблих пасажирів збитого над Донбасом Boeing-777

На місці авіакатастрофи малайзійського лайнера в Донецькій області рятувальники виявили вже 186 тіл.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з повідомленням, 18 липня у Шахтарському районі на місці падіння літака «Boeing 777-200» «Малайзійських авіаліній» проводилися пошуково-рятувальні роботи.

«Станом на 7 год. 19 липня виявлено тіла 186 загиблих осіб», - йдеться в повідомленні.

Керівником пошукових робіт визначено квадрат пошуку площею 25 кв. км (н.п. Московське, Розсипне, Грабове, Стрюкове, Грабовське водосховище). Обстежено близько 18 кв. км території, водолазною групою обстежено 2,1 кв. км водосховища, поінформували в ДСНС.

В Головному управлінні ДСНС України у Харківській області розгорнуто роботу штабу щодо створення належних умов для роботи Державної комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

При цьому в Держслужбі з НС констатують, що пошукові роботи ускладнені присутністю озброєних сепаратистів, які перешкоджають роботі. До пошуково-рятувальних робіт залучено від ДСНС України 100 чол. особового складу, у тому числі водолази та 18 од. техніки, від МВС - 70 чол. особового складу.

Для розслідування причин трагедії створена урядова комісія.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.