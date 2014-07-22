Міліція попереджає, що не розсилає через Інтернет повідомлення про штрафи

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, останнім часом на електронну пошту окремих громадян приходять листи такого змісту: «МВС України було виявлено використання Вашого комп'ютера з протизаконною метою, а саме – перегляд і копіювання матеріалів, що включають елементи педофілії, насильства, гей-порно». Інколи такі повідомлення просто з’являються на екрані ПК. Поєднує їх вимога негайно сплатити штраф.

Проте правоохоронці радять не поспішати оплачувати так званий штраф через Інтернет, оскільки МВС такої практики стягнення штрафів не застосовує.

Дійсно, чинним законодавством передбачено відповідальність за поширення матеріалів, що містять елементи насильства та жорстокості. Так, частина 2 ст. 301 Кримінального кодексу України вказує: «Ввезення до України кіно- і відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з конфіскацією вказаної продукції».Читайте такожУ Черкасах за злам електронної пошти хакер заплатив штраф понад 12 тисяч гривень

«Як видно з санкції статті, відповідальності підлягає перш за все особа, яка займається поширенням даної продукції. Окрім цього, слід зауважити, що чинним законодавством не передбачено накладання адміністративної чи то кримінальної відповідальності у такий спосіб, так само як і стягнення штрафів із застосуванням мережі Інтернет», - наголошується в повідомленні.

У столичному главку підкреслили, що поширення подібних повідомлень є протизаконним і закликали громадян у разі їх отримання запам'ятати електронну адресу і звернутися в найближче відділення міліції або до Управління по боротьбі з кіберзлочинністю.