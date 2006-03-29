В Україні йтимуть дощі

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У східних, південних областях та в Криму місцями невеликий дощ. На решті території дощі, в окремих районах грози, вночі та вранці в північних, центральних та прикарпатських областях місцями сильні дощі. Вночі та вранці на півдні та сході подекуди тумани. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях і південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 2-7° тепла; вдень у північних та західних областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°, у Криму до 18°. На Закарпатті: часом дощ, вночі сильний. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в горах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

31 березня - 1 квітня очікується мінлива хмарність. Часом дощі, у Карпатах з мокрим снігом (вдень 31 березня у західних областях місцями сильні опади); у східній, південній частині та західних областях окремі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (31 березня в західній половині країни, 1 квітня у східних областях від 4° тепла до 1º морозу, на Прикарпатті до 3º морозу); вдень 7-12° тепла, у південній частині 11-16°. На Закарпатті: 31 березня дощ, вдень сильний; 1 квітня без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, в горах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

2-3 квітня - без істотних опадів, лише 2 квітня вночі у східних областях та Криму, вдень у західних областях невеликий дощ, 3 квітня в західній половині невеликі дощі (в західних областях до помірних). Температура вночі 0-6° тепла, вдень незначне коливання температури.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Дощі, окремі грози, вночі місцями по області сильні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 6-8° тепла.

31 березня - 1 квітня - мінлива хмарність. Вдень 31 березня невеликий, вночі 1 квітня помірний дощ; в решту часу без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 31 березня від 4° тепла до 1° морозу, 1 квітня 2-7° тепла; вдень 7-12° тепла.

2-3 квітня - без істотних опадів, лише вдень 3 квітня невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, вдень незначне коливання температури.