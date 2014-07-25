У лікарні Іловайська та Сніжного невідомі доставили тіла чоловіків у камуфляжі - міліція

22:37, 25 липня 2014
Суспільство
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У Донецькій області в лікарні міст Іловайська та Сніжного невідомими доставлені тіла чоловіків у камуфляжній формі.

/ Фото : likar.info

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за добу, ум Харцизький міськвідділ з лікарні р. Іловайська надійшло повідомлення про те, що до них доставлено труп невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини. Труп невідомого приблизно 35-40 років, середньої статури, слов'янської зовнішності, у камуфляжній формі. Він був доставлений невідоміими у камуфляжній формі від району автомобільного мосту при в'їзді в м. Іловайськ.

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Обставини даної події встановлюються. Попередня правова кваліфікація - ст. 115 ч.1 (умисне вбивство) КК України.

З цього ж місця з вогнепальним, осколковим пораненням голови доставлений хлопець, приблизно 25 років, середньої статури, слов'янської зовнішності, у камуфляжній формі. Зазначену інформацію внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.1, ст.15, ч.1 ст.115 КК України.

В морг Сніжнянського відділення обласного бюро СМЕ невідомими особами в камуфляжній формі доставлений труп невідомого чоловіка віком 30-40 років, без одягу, з осколковим пораненням голови, який, за поясненням осіб, що доставили труп в морг, був виявлений 23 липня на ділянці місцевості, розташованої поблизу с.Маринівка Шахтарського району. За даним фактом проводиться перевірка за попередньою правовою кваліфікацією за ст.115 ч.1 КК України.

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