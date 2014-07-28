У Харкові на вокзалі затримано 5 військових, які везли із зони АТО зброю та боєприпаси

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, вранці 26 липня в сервісному залі станції «Харків-Пасажирський» правоохоронці затримали трьох військовослужбовців. Співробітники міліції вилучили у них ракетницю, 43 набої калібру 5,45 мм, 3 набої калібру 7,62 мм, пружину від ГП-25, штик-ніж та ніж кустарного виробництва типу «мисливський».

Чоловіки 1991, 1992 та 1994 років народження пояснили, що їхали у відпустку до Львівської, Волинської та Чернівецької областей із зони проведення антитерористичної операцій та вирішили зброю забрати з собою.

Ввечері цього ж дня на території вокзалу міліціонери затримали 20-річного жителя Луцька, який мав при собі боєприпаси. Під час проведення особистого огляду в нього виявили 222 патрони калібру 5,45 мм. Затриманий військовослужбовець пояснив, що дані боєприпаси забрав із собою, коли їхав у відпустку із зони проведення АТО.

Читайте такожНа кордоні України затримано "казачого атамана", що хотів долучитися до терористівВранці 27 липня також на вокзалі станції «Харків-Пасажирський» Південної залізниці транспортні правоохоронці затримали чоловіка, в якого вилучили гранату та ніж з довжиною леза 16 см. Військовослужбовець однієї із частин Збройних сил України також прямував у відпустку додому із зони АТО.

Читайте такожУ Києві затримано двох кримінальних «авторитетів»-організаторів угрупувань у складі "ДНР"Наразі всі речові докази направлено на експертизу. Відомості про ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин) та ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Матеріали передані до військової прокуратури.