У Кременчуці на похорон Олега Бабаєва прийшли близько 50 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, в церемонії прощання і похороні взяли участь близько 50 тисяч осіб.

Попрощатися з убитим приїхали голова Полтавської облради Петро Ворона, віце-губернатори Роман Товстий і Олег Пругло, колишній мер Києва Олександр Попов, колищній мер Полтави Андрій Матковський, екс-голова Полтавської облради Іван Момот, екс-віце-губернатори Полтавської області, народні депутати та інші.

Серед кількох сотень вінків були вінки від Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Федерації футболу України, Федерації профспілок України, мера Києва Володимира Кличка та ін.

Читайте такожПрокуратура перекваліфікувала справу про вбивство мера КременчукаВиступаючи на церемонії прощання, народний депутат Костянтин Жеваго назвав Бабаєва "великою людиною", "великим спортсменом", який вніс величезний внесок у законодавство країни.

"Пішов мер, який узяв вантаж обіцянок, і ніс його. Коли б не куля в спину, то все б виконав. Він був великим спортивним функціонером. Досягнення "Ворскли" (убитий був президентом футбольного клубу ”Ворскла” - УНІАН) за його часів найбільші. Він був будівником міста, родини, держави. Ми тужимо. Справі пошуку лиходіїв, які обірвали його життя, замовили його, присвятимо всі ресурси і, думаю, що винні будуть покарані. Ми мусимо це зробити на честь його, міста, родини. Олег дуже хотів, щоб ми зробили, як він планував у місті", - сказав депутат.

"Це був найкращий мер у місті, а, може, й у всій Україні, - зазначив на жалобному мітингу Ворона. - Злочинець має бути знайдений, і його життя має перетворитися на пекло!".

Читайте такожВбитий мер Кременчука міг стати "серйозною опорою для президента" на Полтавщині - депутатПісля мітингу єпископ Кременчуцький і Лубенський Николай відслужив заупокійний молебень.

Бабаєва ховали під залпи салюту і Гімн України.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00 у мера Кременчука Олега Бабаєва стріляли з вогнепальної зброї біля контейнера для сміття по вул. Сумській, 46. Від одержаних поранень Бабаєв загинув на місці.

Бабаєв народився 21 жовтня 1965 року в Курську. Був народним депутатом України VI скликання, членом фракції ”Блок Юлії Тимошенко”. Президент футбольного клубу ”Ворскла”. На посаді мера Кременчука працював з листопада 2010 року.