Омбудсман направить звернення в комісію Болгарії про дискримінацію українських дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, сьогодні по закінченні зміни в міжнародному дитячому таборі "Містраль" у місті Светі Влас в Україну повернулися Софія і Дарина - двоє українських дівчат, які постраждали від дискримінаційного утиски через те, що в день державного прапора України вирішили одягти вишиванки.

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Разом з батьками в аеропорту "Жуляни" дівчат зустріли співробітники секретаріату уповноваженого Верховної Ради. "Під час бесіди представники омбудсмана обговорили деталі інциденту, а також отримали від батьків письмові звернення на ім'я Валерії Лутковської про вжиття заходів реагування для захисту права на свободу від дискримінації їхніх дітей", - повідомили в прес-службі.

У прес-службі також зазначили, що оскільки порушення прав відбулось на території Болгарії, уповноваженим з прав людини було прийнято рішення направити офіційне звернення в комісію Болгарії щодо захисту від дискримінації - незалежний державний орган, до компетенції якого входить розслідування та притягнення до відповідальності осіб, які порушили антидискримінаційне законодавство.

У прес-службі зазначили, що відповідне звернення вже підготовлено і буде надіслано найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Міністерство закордонних справ направило ноту зовнішньополітичному відомству Болгарії у зв'язку з дискримінаційними і українофобськими вчинками керівника групи аніматорів літнього табору "Містраль", який заборонив українським дітям вдягати національні символи.