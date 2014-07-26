МЗС направив ноту Болгарії у зв'язку з українофобією в дитячому таборі

В таборі була встановлена заборона на носіння українськими дітьми національних символів, йдеться в коментарі МЗС.

"МЗС України обурений і категорично засуджує дискримінаційні та українофобські вчинки керівника групи аніматорів літнього табору "Містраль" на узбережжі Чорного моря в Болгарії Ігоря Абессинова по відношенню до дітей з України", - йдеться в повідомленні.

МЗС зазначає, що, "беручи до уваги свідоцтва родичів українських дітей і очевидців, встановлена заборона на демонстрацію і носіння українських національних символів в таборі і моральне знущання, на цій підставі, якому піддалися діти з України через демонстративний прояв неповаги до української національної символіки, можуть свідчити про вчинений ним злочин дискримінації за національною ознакою, порушення прав і свобод людини, розпалювання ксенофобських настроїв і міжетнічної нетерпимості".

"Подібна поведінка є неприпустимою в демократичному суспільстві та європейській державі, в якій працевлаштований цей громадянин, і не може залишитися без належної реакції української і болгарської сторін", - наголошується в повідомленні.

МЗС направив ноту зовнішньополітичному відомству Болгарії з проханням дати правову оцінку діям Ігоря Абессинова, провести розслідування цього інциденту і вжити заходів, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.