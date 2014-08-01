У Слов'янську 1 серпня відновлять роботу всі тролейбуси - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні також наголошується, що місто вже повністю газифіковане, а також на 100% відновлені електромережі та водопостачання. Однак воду отримують 96% жителів, а електрику - 98 %,і це пов'язано з дрібними поломками приватного характеру.

Також відновлено зовнішнє освітлення на 43 з 76 вулиць. На найбільш завантажених перехрестях відновлена робота 6 світлофорів.

Санепідемслужба завершила аналіз води у водоймах та криницях. Якість води в них відповідає нормі. Налагоджено регулярний вивіз ТПВ.

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Крім відновлювальних робіт у місті також йдуть і планові - почалася підготовка до опалювального сезону: вже підготували 18 котелень і замінили 600 м теплотраси.

У міськраді нагадали, що всі мешканці міста, які потребують психологічної допомоги, можуть звернутися в спеціалізований кабінет, відкритий в музичній школі за підтримки організації "Лікарі без кордонів". Відвідувачі приймаються щопонеділка та щоп'ятниці з 9:30.