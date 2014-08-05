За побиття протестувальників в Одесі звільнили 5 міліціонерів - Геращенко

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Сьогодні начальник міліції одеської Іван Катеринчук звільнив 5 працівників міліції, які, за даними відеозапису (з місця події), були помічені в тому, що били громадян гумовими кийками по голові або били лежачого", - сказав він.

"Якщо ми встановимо, що там більша кількість міліціонерів перевищили свої повноваження, ми звільнимо більшу кількість міліціонерів", - додав Геращенко.

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Нагадаємо, 3 серпня близько 100 протестувальників влаштували зіткнення з міліцією на концерті Лорак в одному з нічних клубів Одеси. В результаті троє людей було затримано.

У понеділок Катеринчук, а також губернатор Одеської області Ігор Палиця засудили позицію Ані Лорак, яка, за їх словами, дотримується антиукраїнських поглядів, але також розкритикували дії протестувальників, які влаштували бійку під час концерту.