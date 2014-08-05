У місті Щастя Луганської області знесли пам'ятник Леніну

15:56, 05 серпня 2014
Суспільство
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Черговий пам'ятник Леніну знесли в місті Щастя на Луганщині.

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Про це повідомляє "Информатор".

Як уточнюється, демонтаж було здійснено представниками громадськості, серед яких були місцеві шахтарі та активісти ВО "Свобода".

Пам'ятник було демонтовано близько 14:00 сьогодні, 5 серпня.

Читайте такожУ Житомирській області вшанування УПА завершилось поваленням Леніна (фото)За неперевіреною інформацією, місцеві жителі розбирають конструкцію на сувеніри.

Як повідомляв УНІАН, в Україні залишилось ще близько двох тисяч пам’ятників Леніну.

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