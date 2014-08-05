У місті Щастя Луганської області знесли пам'ятник Леніну

Про це повідомляє "Информатор".

Як уточнюється, демонтаж було здійснено представниками громадськості, серед яких були місцеві шахтарі та активісти ВО "Свобода".

Пам'ятник було демонтовано близько 14:00 сьогодні, 5 серпня.

Читайте такожУ Житомирській області вшанування УПА завершилось поваленням Леніна (фото)За неперевіреною інформацією, місцеві жителі розбирають конструкцію на сувеніри.

Як повідомляв УНІАН, в Україні залишилось ще близько двох тисяч пам’ятників Леніну.